У Шепетівці судитимуть чоловіка, у якого вилучили понад 400 кущів конопель

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У Шепетівці Хмельницької області перед судом постане 33-річний місцевий житель, якого підозрюють у незаконному вирощуванні конопель у великих розмірах. Правоохоронці вилучили в нього понад 400 кущів нарковмісних рослин.

Чоловіка викрили у вересні. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили на горищі будинку висушені нарковмісні рослини. Крім того, на відкритій земельній ділянці правоохоронці знайшли та вилучили понад 400 кущів конопель.

Усі вилучені рослини направили на експертне дослідження. За його результатами підтверджено, що вони є канабісом.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду.

Чоловікові інкримінують правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель у великих розмірах.

Наразі справу розглядатиме суд.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Раніше 33-річного жителя Хуста засудили до п’яти років позбавлення волі за незаконне вирощування конопель і зберігання канабісу. Чоловік облаштував удома теплицю із системами поливу та вентиляції, а частину рослин вирощував у вазонах на подвір’ї.

Раніше правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинностіпровели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також було припинено діяльність 23 нарколабораторій, затримано 96 осіб, а ще 181 людині повідомили про підозру.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить спецоперацію «Стоп трафік», спрямовану на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів.

Національна поліція Українипровела третій, завершальний етап загальнодержавної антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Загалом за час трьох етапів правоохоронці повідомили про підозру 367 фігурантам кримінальних проваджень та ліквідували значну частину наркоінфраструктури в Україні.

До цього прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерувалидо суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабанді майже 6 кілограмів кокаїну до України та підготовці наркотиків до збуту.

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