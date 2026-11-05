Międzynarodowe rezerwy Ukrainy wzrosły i przekroczyły 49 miliardów dolarów — NBU

Międzynarodowe rezerwy Ukrainy na koniec października 2026 r. wzrosły o 4,2% i na dzień 1 listopada wynosiły 49,07 mld dolarów. Wzrost ten wynikał z wpływów walutowych od partnerów międzynarodowych, które przewyższyły wartość sprzedaży netto waluty przez Bank Narodowy oraz spłat zadłużenia kraju.

„Międzynarodowe rezerwy Ukrainy na dzień 1 listopada 2026 r., według wstępnych danych, wyniosły 49 075,8 mln dolarów amerykańskich. W październiku wzrosły one o 4,2% dzięki wpływom walutowym od partnerów międzynarodowych, które przewyższyły sprzedaż netto waluty przez Narodowy Bank Ukrainy oraz spłaty zadłużenia kraju w walucie obcej” – czytamy w komunikacie.

W NBU zaznaczono, że na dynamikę rezerw w październiku wpływ miały przede wszystkim wpływy na rachunki rządowe oraz płatności związane z obsługą i spłatą długu publicznego.

W ciągu miesiąca na rachunki walutowe rządu w Narodowym Banku Ukrainy wpłynęło 3,69 mld dolarów. Z tej kwoty:

3,28 mld dolarów — od Unii Europejskiej;

404,6 mln dolarów — za pośrednictwem rachunków Banku Światowego.

Ponadto Ukraina otrzymała 4,6 mld dolarów od Unii Europejskiej w ramach transzy obronnej w ramach programu Ukraine Support Loan.

W Narodowym Banku wyjaśniono, że środki te nie są bezpośrednio zaliczane do rezerw międzynarodowych Ukrainy. Jednak w przypadku ich sprzedaży przez rząd Narodowemu Bankowi w zamian za hrywnę rezerwy zwiększają się o odpowiednią kwotę.

W październiku rząd skonwertował na hrywnę całe 4,6 mld dolarów otrzymane w ramach tego programu.

W październiku Ukraina przeznaczyła 242,3 mln dolarów na obsługę i spłatę długu publicznego w walucie obcej. Z tej kwoty 197,9 mln dolarów zostało wypłacone Bankowi Światowemu.

Osobno Ukraina spłaciła 252,8 mln dolarów Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu.

Drugim istotnym czynnikiem determinującym wielkość rezerw międzynarodowych były operacje Narodowego Banku Ukrainy na rynku walutowym.

Zgodnie z danymi bilansowymi w październiku NBU:

sprzedał na rynku walutowym 6,05 mld dolarów;

nabył 0,4 mln dolarów;

dokonał sprzedaży netto waluty o wartości 6,05 mld dolarów.

Kolejnym czynnikiem była przeszacowanie instrumentów finansowych w związku ze zmianą ich wartości rynkowej i kursów walutowych, a także wpływ innych czynników. Łącznie spowodowało to wzrost rezerw międzynarodowych Ukrainy w październiku o 204,4 mln dolarów.

W Narodowym Banku Ukrainy podsumowano, że obecny poziom rezerw międzynarodowych pozwala sfinansować 4,2 miesiąca przyszłego importu Ukrainy.

Informację tę podał Narodowy Bank Ukrainy.

Przypomnijmy, że rezerwy walutowe Ukrainy na koniec września zmniejszyły się o 3,2%. Na dzień 1 października ich wielkość wynosiła 47,1 mld dolarów amerykańskich.

W ciągu miesiąca rezerwy walutowe Ukrainy zmniejszyły się o 5%.

W sierpniu NBU przekazał na potrzeby obrony prawie 298 mln hrywien.

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