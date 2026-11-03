В Кривом Роге бывшего военнослужащего ТЦК подозревают в вымогательстве 28 тысяч долларов за решение вопроса с СЗЧ

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки было предъявлено подозрение в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

Подозрение военнослужащему, ранее работавшему в одном из районных ТЦК и СП Кривого Рога, было предъявлено в рамках программы по выявлению противоправных действий при ведении воинского учета и мобилизации «Обратная сторона ТЦК и ВЛК».

По данным следствия, бывший сержант ТЦК вымогал у местной жительницы 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о том, что её брат самовольно покинул воинскую часть.

Кроме того, фигурант обещал содействовать приему мужчины на службу в одну из воинских частей с последующим освобождением от уголовной ответственности и оформлением увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

Для этого, по версии следствия, планировалось использовать вымышленные сведения о якобы тяжком ранении и заболевании.

В то же время мужчина угрожал обратиться в Государственное бюро расследований и сообщить об уголовном правонарушении, совершенном братом заявительницы.

В сентябре 2026 года во время встречи с женщиной фигурант вновь потребовал 28 тысяч долларов США. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По версии следствия, бывший сержант мог действовать в качестве пособника должностных лиц, которые должны были обеспечить реализацию преступного замысла.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле правоохранители обнаружили значительный арсенал оружия и боеприпасов. В частности, изъяли:

два РПГ-75М;

автомат АК-74;

тротиловую шашку;

29 гранат различных типов;

21 подрыватель;

30 тысяч патронов различного калибра.

В связи с незаконным приобретением и хранением боеприпасов без предусмотренного законом разрешения мужчине было предъявлено еще одно подозрение.

В настоящее время правоохранители проводят следственные и другие процессуальные мероприятия, чтобы установить должностных лиц, которые могли быть причастны к уголовному правонарушению.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 800 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее в Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и возможность проходить службу в тылу.

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