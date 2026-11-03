Брат телеведучої Ольги Фреймут відкрив бізнес у Трускавці

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У Трускавці військовослужбовець Артур Фреймут разом із дівчиною Вікторією Чуприн започаткували власний бізнес — клінінгову компанію «Family». Відкрити справу парі вдалося завдяки державному гранту, який вони отримали на розвиток підприємництва.

Пара вирішила створити спільний сімейний бізнес і підготувала заявку на отримання державної підтримки.

«Артур з Вікторією вирішили організувати спільний сімейний бізнес. Вони написали і подали грант, а Артур, перебуваючи на Сході України, в зоні бойових дій, в онлайн-режимі захищав цей грант та пройшов співбесіду», — йдеться у повідомленні міської ради.

За грантові кошти підприємці придбали автомобіль для виїзду до клієнтів і необхідне обладнання. Водночас оренду приміщення, побутову хімію та формений одяг оплатили власним коштом.

Компанія працювала в тестовому режимі протягом півтора місяця. За цей час клієнтам пропонували кілька видів послуг:

прибирання після ремонту;

генеральне та підтримувальне прибирання;

хімчистку меблів;

прибирання офісів і закладів харчування.

За інформацією Трускавецької міської ради, аналогів такої клінінгової компанії в курортному місті немає.

Під час офіційної презентації «Family» були присутні рідна сестра Артура — відома українська телеведуча Ольга Фреймут, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та колеги підприємців.

Співвласниця бізнесу Вікторія Чуприн пояснила, що головна ідея компанії — допомогти людям заощаджувати час, передаючи прибирання професіоналам.

«Час — це дуже велика цінність у нашу епоху. Витрачати його в значному обсязі на самостійне прибирання є нераціональною тратою часу. Тому ми даруємо людям їхній час, беручи всю брудну роботу на себе. Тобто, ми приїжджаємо і прибираємо в квартирі чи офісі, а власники мають змогу зберегти цей час для себе, відпочити чи провести його з користю», — додала Вікторія Чуприн.

За даними аналітичної системи YouControl, 40-річний Артур Фреймут розпочав підприємницьку діяльність у 2023 році. Його основний вид діяльності — загальне прибирання будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Трускавецької міської ради.

Нагадаємо, колишня українська телеведуча Ольга Фреймут у 44 роки зробила свою першу пластичну операцію. Для хірургічного втручання вона обрала клініку в Україні.

Українська телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що життя в еміграції виявилося для неї виснажливим. За словами ведучої, після переїзду до Великої Британії їй доводиться самостійно поєднувати роботу, побут і турботу про родину.

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