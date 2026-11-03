Арахамія зустрінеться у Білому домі з Меланією Трамп

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія очолить українську делегацію під час дипломатичного заходу в Білому домі. Дипломатична зустріч за участю представників України та Росії відбудеться 5 листопада 2026 року з ініціативи першої леді США Меланії Трамп.

Очікується, що під час заходу Меланія Трамп виступить із офіційною заявою щодо результатів тимчасового локального припинення вогню та гуманітарної операції в районі окупованого міста Олешки на Херсонщині. Перша леді США висловила сподівання, що досвід цієї гуманітарної місії може слугувати відправною точкою для подальших переговорів і досягнення тривалого миру між сторонами.

Про це Арахамія повідомив у коментарі ТСН.

Раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп 5 листопада виступить у Білому домі з промовою щодо припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У межах своєї дипломатичної ініціативи вона також збере представників Росії та України.

Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України.

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