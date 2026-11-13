关于维尼察市一名阵亡捍卫者之子据称遭南方作战指挥部及特别行动队军人殴打的消息与事实不符。根据警方调查结果，该男子已否认相关指控，并拒绝提交报案申请。

“南方”作战指挥部发言人奥列克西·米申科中校通报了这一情况。

据他介绍，该男子已登记服兵役，且持有有效至2027年的征兵延期证明。因此，没有理由对他采取征兵措施。

文尼察州警方进行了核查：执法人员找到了这名年轻男子并对其进行了询问。 据“南方”作战指挥部消息，他正式拒绝提交申请，否认了网络上流传的指控，并表示对边防部队官兵没有任何不满。

指挥部呼吁媒体和民众使用经过核实的信息，并以国家警察的官方通报为准。

来源：Censor.NET

卢比涅茨称，切尔诺夫策已对拘留了享有服役延期资格的多子女男子的征兵中心官员提出指控。

与此同时，赫梅利尼茨基州就一群人闯入民宅的事件展开了审前调查。此前，该事件的视频已在网络上传播。

在克里沃罗格，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被指控勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队的情况，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因从部队退役。

在克里沃罗格，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被指控涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队的情况，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因退出现役。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法部门的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5,000美元，以帮助该军人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局揭露了部分军人收受贿赂、为擅离军营人员办理返营手续的行为。

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