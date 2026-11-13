ОК «Юг» опровергло информацию об избиении сына погибшего военнослужащего сотрудниками ТЦК в Виннице

Информация о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП сына погибшего защитника в Виннице не соответствует действительности. По результатам проверки полиции мужчина опроверг обвинения и отказался подавать заявление.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования «Юг» подполковник Алексей Мищенко.

По его словам, мужчина находится на воинском учёте и имеет действующую отсрочку от мобилизации до 2027 года. Соответственно, оснований для проведения в отношении него мобилизационных мероприятий не было.

В полиции Винницкой области провели проверку: правоохранители разыскали молодого человека и опросили его. По информации ОК «Юг», он официально отказался писать заявление, опроверг распространенные в интернете обвинения и заявил, что не имеет претензий к военнослужащим ТЦК.

В командовании призвали СМИ и граждан пользоваться проверенной информацией и ориентироваться на официальные сообщения Национальной полиции.

Источник: Цензор.НЕТ

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