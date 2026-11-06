Mironiuk, podejrzany w sprawie „Mindichgate”, został zwolniony z aresztu śledczego i objęty aresztem domowym

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zmienił środek zabezpieczający wobec Igora Myroniuka, oskarżonego w sprawie „Mindichgate”. Zamiast aresztu tymczasowego zwolniono go z aresztu śledczego i nałożono na niego całodobowy areszt domowy.

Sędzia Nogaczewski uwzględnił wniosek starszego detektywa NABU i zmienił środek zabezpieczający wobec oskarżonego na całodobowy areszt domowy na okres 60 dni, czyli do 3 stycznia 2027 r. włącznie.

Podstawą tej decyzji było upływ terminu postępowania przygotowawczego oraz fakt, że Mironiuk przebywał w areszcie przez prawie 1 rok.

Mironiukowi zabroniono opuszczania miejsca zamieszkania w Kijowie, oddawania paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę oraz noszenia elektronicznej bransoletki.

Przypomnijmy, że w październiku WAKS przedłużył środek zabezpieczający wobec Igorza Mironiuka (Rocket), ale obniżył wysokość kaucji z 85 mln hrywien do 25 mln hrywien.



Informuje o tym Censor.NET.

Sąd znacznie obniżył kaucję dla oskarżonego w sprawie Midas – Mironiuka.

Zaznaczono również, że WAKS nie zmienił środka zabezpieczającego wobec oskarżonego w sprawie Midas Mironiuka.

Wcześniej informowaliśmy, że oskarżony w sprawie „Mindichgate” Mironiuk pozostanie w areszcie przy niższej kaucji.

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