Фигуранта дела «Миндичгейт» Миронюка освободили из СИЗО и поместили под домашний арест

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения фигуранту дела «Миндичгейт» Игорю Миронюку. Вместо содержания под стражей его освободили из СИЗО и назначили круглосуточный домашний арест.

Судья Ногачевский удовлетворил ходатайство старшего детектива НАБУ и изменил меру пресечения фигуранту на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток, то есть до 3 января 2027 года включительно.

Основанием послужило истечение сроков досудебного расследования и пребывание Миронюка под стражей почти 1 год.

Миронюку запрещено покидать место жительства в Киеве, сдавать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

Напомним, в октябре ВАКС продлил меру пресечения Игорю Миронюку (Рокет), но уменьшил размер залога с 85 млн грн до 25 млн грн.



Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд резко уменьшил залог фигуранту дела Мидас Миронюку.

Также отмечалось, что ВАКС не изменил меру пресечения фигуранту дела Мидас Миронюку.

Ранее мы сообщали, что фигурант дела «Миндичгейт» Миронюк останется под арестом с меньшим размером залога.

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