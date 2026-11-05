В Тернополе перенесли рабочие дни на зимние праздники: когда горожане будут отрабатывать

В Тернополе сотрудники коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений получат дополнительные выходные 25 декабря и 1 января 2027 года. Взамен эти рабочие дни перенесли на две субботы — в декабре и январе.

Согласно решению исполкома, рабочий день с пятницы, 25 декабря, перенесен на субботу, 19 декабря.

Выходной 1 января 2027 года работники будут отрабатывать в субботу, 16 января.

«Исполнительный комитет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций города Тернополя перенести рабочие дни в соответствии с указанным решением», — говорится в сообщении.

Таким образом, работники коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений смогут отдохнуть на Рождество и Новый год, а перенесенные рабочие дни отработают в соответствующие субботы.

В прошлом году городские власти также принимали решение о переносе рабочих дней на период рождественских и новогодних праздников. Тогда руководителям частных предприятий, учреждений и организаций Тернополя рекомендовали ввести аналогичный график.

В то же время решение исполкома этого года непосредственно касается работников коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений. Для частного бизнеса перенос рабочих дней не является обязательным.

Об этом свидетельствует решение исполнительного комитета Тернопольского городского совета от 4 ноября.

Ноябрь является важным переходным месяцем в церковном году, когда верующие готовятся к началу Рождественского поста. На этот месяц приходятся дни памяти выдающихся святых, в частности великих мучеников и апостолов, которые играют особую роль в христианской традиции.

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