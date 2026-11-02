法院裁定利沃夫州前副检察长挪用近100万格里夫纳罪名成立

最高反腐败法院（ВАКС）合议庭就利沃夫州前副检察官一案作出裁决，认定其犯有挪用检察院资金和滥用职权罪。

据专门反腐败检察院（SAP）称，该官员的违法行为给国家造成了近100万格里夫纳的损失。

调查查明，该官员于2015年与一家私营公司签订合同，对省检察院办公场所进行装修，而该工程实际上早在2013年就已完成，这使得承包商非法获取了预算资金。 此外，该官员未经过招标程序，以比市场价格高出一倍的价格采购了办公用纸，导致超支超过40万格里夫纳。 鉴于该案系根据亲属为可能的平反而提出的申请进行审理，在认定其违反《乌克兰刑法》第191条第5款及第364条第2款后，因被告死亡，本案已结案。

来源：最高反腐局新闻处。

此外，基辅市一家市政企业的官员因设备超额支付被通报涉嫌犯罪。

此前，总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

切尔尼戈夫州一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

基辅市查获了一起由前官员参与的逃避动员骗局。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州揭露了12起逃避动员的骗局。

需要提醒的是，乌克兰人将获得近9300万公用事业费多收款的退款。

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