Fire Point заявила, что разрабатывает ракеты исключительно за счет собственных средств

Директор компании Fire Point Денис Штилерман опроверг информацию о получении государственного финансирования на разработку ракет.

По его словам, компания самостоятельно финансирует создание новых образцов вооружения, реинвестируя прибыль в разработки и расширение производства.

Штилерман сообщил, что в 2024 году UNITED24 выделила компании около 300 млн грн на поддержку баллистической программы, однако Fire Point вернула эти средства, чтобы избежать утверждений о государственном или благотворительном финансировании разработок.

По его словам, за собственные средства компания разработала ракеты FP-5 и FP-7, а сейчас работает над FP-9.

Также директор прокомментировал упреки относительно получения большинства государственных заказов на дальнобойные дроны. Он заявил, что государство закупает вооружение у всех производителей, а значительные объемы контрактов Fire Point объясняются результатами испытаний и возможностью быстро наращивать производство.

Штилерман утверждает, что во время международных испытаний в марте 2024 года компания стала единственной среди приглашенных производителей, чей дрон смог преодолеть РЭБ и поразить цель.

Источник: Денис Штилерман, эфир телемарафона «Единые новости»

Балистическая ракета FP-7 прошла боевое применение, однако её использование экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости.

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Волгоградпромпроект» в российском Волгограде. После удара на территории объекта возник пожар.

Украинский производитель оружия Fire Point заявил, что его системы могут выполнять боевые задачи без спутниковой связи Starlink. Компания разработала технологические решения, которые позволяют оружию ориентироваться без внешнего сигнала и продолжать полет к цели. В то же время полный доступ к Starlink над территорией России мог бы значительно расширить возможности украинских ударов.