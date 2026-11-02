Fire Point заявила, що розробляє ракети виключно за власні кошти

Директор компанії Fire Point Денис Штілерман спростував інформацію про отримання державного фінансування на розробку ракет.

За його словами, компанія самостійно фінансує створення нових зразків озброєння, реінвестуючи прибуток у розробки та розширення виробництва.

Штілерман повідомив, що у 2024 році UNITED24 виділив компанії близько 300 млн грн на підтримку балістичної програми, однак Fire Point повернула ці кошти, щоб уникнути тверджень про державне чи благодійне фінансування розробок.

За його словами, за власні кошти компанія розробила ракети FP-5 і FP-7, а зараз працює над FP-9.

Також директор прокоментував закиди щодо отримання більшості державних замовлень на далекобійні дрони. Він заявив, що держава закуповує озброєння в усіх виробників, а значні обсяги контрактів Fire Point пояснюються результатами випробувань і можливістю швидко нарощувати виробництво.

Штілерман стверджує, що під час міжнародних випробувань у березні 2024 року компанія стала єдиною серед запрошених виробників, чий дрон зміг подолати РЕБ і влучити в ціль.

Джерело: Денис Штілерман, ефір телемарафону «Єдині новини»

Балістична ракета FP-7 пройшла бойове застосування, однак її використання є економічно недоцільним через високу вартість.

У ніч проти 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді. Після удару на території об’єкта виникла пожежа.

Український виробник зброї Fire Point заявив, що його системи можуть виконувати бойові завдання без супутникового зв’язку Starlink. Компанія розробила технологічні рішення, які дозволяють зброї орієнтуватися без зовнішнього сигналу та продовжувати політ до цілі. Водночас повний доступ до Starlink над територією Росії міг би значно розширити можливості українських ударів.