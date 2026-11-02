Dyrektor firmy Fire Point, Denis Shtilerman, zaprzeczył informacjom o otrzymaniu państwowego dofinansowania na opracowanie rakiet.

Jak twierdzi, firma samodzielnie finansuje tworzenie nowych modeli uzbrojenia, reinwestując zyski w prace rozwojowe i rozbudowę produkcji.

Shtilerman poinformował, że w 2024 roku UNITED24 przeznaczyło firmie około 300 mln hrywien na wsparcie programu balistycznego, jednak Fire Point zwróciło te środki, aby uniknąć sugestii o finansowaniu prac rozwojowych ze środków państwowych lub charytatywnych.

Jak powiedział, firma opracowała rakiety FP-5 i FP-7 ze środków własnych, a obecnie pracuje nad modelem FP-9.

Dyrektor skomentował również zarzuty dotyczące uzyskiwania większości państwowych zamówień na drony dalekiego zasięgu. Stwierdził, że państwo kupuje uzbrojenie od wszystkich producentów, a znaczna wielkość kontraktów Fire Point wynika z wyników testów oraz możliwości szybkiego zwiększania produkcji.

Shtilerman twierdzi, że podczas międzynarodowych testów w marcu 2024 roku firma była jedyną spośród zaproszonych producentów, której dron zdołał pokonać zakłócenia elektroniczne i trafić w cel.

Źródło: Denis Shtilerman, transmisja telemaratonu „Jedne wiadomości”

Pocisk balistyczny FP-7 przeszedł testy bojowe, jednak jego wykorzystanie jest nieopłacalne ze względu na wysoki koszt.

W nocy z 10 na 11 września ukraińskie rakiety FP-5 „Flamingo” uderzyły w zakład „Wolgogradpromproekt” w rosyjskim Wolgogradzie. Po uderzeniu na terenie obiektu wybuchł pożar.

Ukraiński producent broni Fire Point oświadczył, że jego systemy mogą wykonywać zadania bojowe bez łączności satelitarnej Starlink. Firma opracowała rozwiązania technologiczne, które pozwalają broni na orientację bez zewnętrznego sygnału i kontynuowanie lotu do celu. Jednocześnie pełny dostęp do sieci Starlink nad terytorium Rosji mógłby znacznie rozszerzyć możliwości ukraińskich ataków.