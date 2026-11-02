Fire Point表示，其研发导弹完全依靠自有资金

Fire Point公司总经理丹尼斯·施蒂勒曼否认了关于该公司获得国家资金用于研发导弹的说法。

据他介绍，该公司自主承担新型武器样机的研发费用，并将利润重新投入研发和扩大生产。

施蒂勒曼透露，2024年UNITED24曾向该公司拨款约3亿格里夫纳用于支持弹道导弹项目，但Fire Point为避免引发关于研发工作接受政府或慈善资金资助的猜测，已将这笔资金退还。

他表示，该公司利用自有资金研发了FP-5和FP-7导弹，目前正在研发FP-9。

此外，该总监还就公司获得大部分远距离无人机政府订单所引发的质疑作出回应。他表示，政府会向所有制造商采购武器装备，而Fire Point获得大量合同，主要是因为其测试结果出色且具备快速扩大生产的能力。

施蒂勒曼称，在2024年3月的国际测试中，该公司是受邀制造商中唯一一家无人机能够突破电子战干扰并命中目标的企业。

来源：德尼·施蒂勒曼，电视马拉松节目《统一新闻》直播

FP-7弹道导弹虽已投入实战，但因其成本高昂，使用该武器在经济上并不划算。

9月10日深夜，乌克兰的FP-5“火烈鸟”导弹击中了位于俄罗斯伏尔加格勒的“伏尔加格勒工业设计院”。袭击后，该设施内发生火灾。

乌克兰武器制造商Fire Point表示，其系统无需Starlink卫星通信即可执行作战任务。该公司开发了技术解决方案，使武器能够在没有外部信号的情况下进行导航，并继续飞向目标。 与此同时，若能在俄罗斯领空内完全接入Starlink网络，将能大幅提升乌克兰的打击能力。