乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已向波兰当局表明，他不会支持利沃夫州议会关于将2027年定为“乌克兰起义军年”的后续举措。波兰总理唐纳德·图斯克已收到相关信号。

“我收到了泽连斯基总统发来的信号，即如果后续程序取决于他，他绝不会以任何形式支持此事。他对发生的事情非常不满，”图斯克表示。

这位波兰总理指出，他为化解“勋章危机”付出了巨大努力，并解释了为何此类决定会损害乌克兰的利益，且鉴于两国人民共同经历的悲剧性历史，需要对此进行深思。

与此同时，图斯克承认两国历史的复杂性和多面性，但同时强调，乌克兰人“绝不能为沃伦大屠杀和舒赫维奇寻找任何借口”。

“我理解其中的种种复杂性，也希望波兰人能够理解：当然，这一切都充满争议——无论是在我们的历史中，还是在他们的历史中——但种族灭绝绝不能以任何理由被开脱。 如果乌克兰不尊重我们在这一问题上的敏感性（编者注），那么乌克兰在欧洲一体化方面将面临非常严重的困难。我们事先并不期待会发生什么特别的事情，”他强调道。

波兰总理补充道，他花了好几个小时向泽连斯基解释波兰在此问题上的立场，并认为乌克兰总统已经理解了这一立场。

“但对于利沃夫市某些区议会或省议会议员的决定，我很难负责。这看起来像是当地某位民族主义者策划的挑衅。这种行为既不明智又毫无必要，”图斯克指出，据乌克兰通讯社记者报道。

此前，图斯克曾批评将2027年定为“舒赫维奇、乌克兰起义军（UPA）和奥尔日奇之年”的决定。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

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