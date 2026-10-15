В Украине отменили требование о водительском стаже для управления автомобилем с прицепом
В Украине упростили процедуру получения водительских категорий для управления автомобилями с прицепами. Отныне для получения категорий BE, C1E и CE не требуется иметь как минимум год стажа вождения. Кроме того, на период военного положения водителям с категорией B разрешили управлять грузовыми автомобилями категорий C и C1.
Нововведения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 7 октября 2026 года № 1237, которым внесены изменения в постановление № 184. Изменения касаются подготовки водителей и порядка получения водительских удостоверений соответствующих категорий.
Ранее для получения категорий BE, C1E и CE необходимо было иметь не менее одного года стажа вождения транспортного средства соответствующей базовой категории. Теперь это требование отменено.
Чтобы получить новую категорию, водителю необходимо:
- иметь действующее водительское удостоверение соответствующей базовой категории: B — для BE, C1 — для C1E или C — для CE;
- пройти курс переподготовки в аккредитованной автошколе;
- успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
Таким образом, ждать окончания первого года водительского стажа больше не нужно. В то же время обучение в автошколе и сдача практического экзамена остаются обязательными.
Еще одно нововведение касается водителей, имеющих удостоверение категории B. На период военного положения им разрешили управлять на территории Украины транспортными средствами категорий C и C1.
Эта норма носит временный характер и направлена на поддержку логистических потребностей государства во время войны.
Согласно обнародованной информации, соответствующее разрешение будет действовать также в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.
По завершении обучения в автошколе кандидат может обратиться в территориальный сервисный центр МВД для сдачи практического экзамена.
Для этого необходимо подготовить:
- документ, удостоверяющий личность, с выпиской о месте регистрации, или вид на жительство;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- действующее водительское удостоверение;
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.
Подробную информацию о процедуре получения водительского удостоверения можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Таким образом, в Украине отменили обязательное требование о годовом водительском стаже для получения категорий BE, C1E и CE. В то же время для получения этих категорий необходимо пройти переподготовку и успешно сдать практический экзамен. Отдельно на время военного положения предусмотрена возможность управления транспортными средствами категорий C и C1 для водителей с категорией B.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Ранее в Главном сервисном центре МВД предупредили о распространенных мошеннических схемах по продаже поддельных водительских удостоверений.
В Украине водителям больше не придется ждать как минимум год, чтобы получить права на управление грузовиками с тяжелыми прицепами. Кабинет Министров отменил требование об одном году водительского стажа для категорий BE, C1E и CE. Ожидается, что это поможет быстрее готовить новых водителей и частично восполнить их дефицит в сфере перевозок и логистики.