В Україні змінили правила для водіїв адаптованих авто

З 1 листопада в Україні змінився порядок оформлення водійських посвідчень для людей, яким через стан здоров’я потрібен спеціально обладнаний автомобіль. Тепер лікар під час медогляду визначатиме, чи потребує людина адаптації авто, а конкретні пристосування підбиратимуть уповноважені працівники сервісних центрів МВС. Нові правила не зобов’язують усіх водіїв терміново проходити медогляд або міняти посвідчення.

Зміни стосуються водіїв, які через особливості здоров’я не можуть безпечно керувати звичайним автомобілем і потребують додаткового обладнання. Новий порядок передбачений постановою Кабінету міністрів № 668. Раніше потребу в адаптації автомобіля та конкретні пристосування могли визначати під час медичного огляду. Тепер ці завдання розділили між медиками та фахівцями сервісних центрів МВС.

Як визначатимуть, чи потрібна адаптація автомобіля

Перший етап — медичний огляд. Лікар оцінюватиме стан здоров’я людини та визначатиме, чи може вона безпечно керувати автомобілем без додаткових пристроїв. Якщо водієві потрібна адаптація авто, відповідну інформацію зазначатимуть у медичній довідці. Однак лікар не підбиратиме конкретне обладнання — це робитимуть на наступному етапі.

Хто визначатиме потрібне обладнання

Після медичного огляду людину скеровуватимуть до уповноважених працівників регіональних сервісних центрів МВС. Вони оцінюватимуть, які саме пристосування потрібні для безпечного керування автомобілем.

Йдеться, зокрема, про спеціальне ручне керування та додаткові пристрої, які допомагають водієві користуватися основними системами автомобіля. За результатами оцінювання фахівці можуть визначити конкретний перелік обладнання або встановити, що додаткові пристосування взагалі не потрібні. Після цього водієві видаватимуть окрему довідку з результатами оцінювання. У ній зазначатимуть, які саме зміни необхідні для автомобіля.

Як інформацію внесуть у водійське посвідчення

Відомості про потрібні пристосування вказуватимуть у графі 12 водійського посвідчення. Для цього використовуватимуть спеціальні коди, які позначають відповідні обмеження або умови керування транспортним засобом.

Це дасть змогу чітко зафіксувати, яким обладнанням має бути оснащений автомобіль, щоб людина могла безпечно ним керувати.

Чи потрібно всім водіям міняти права

Ні. Новий порядок стосується лише тих людей, яким через стан здоров’я потрібне спеціальне обладнання для керування автомобілем. Для інших водіїв нічого не змінюється. Постанова не запроваджує загальної вимоги терміново проходити медичний огляд або обмінювати посвідчення.

Отже, нові правила мають упорядкувати процедуру оформлення водійських документів для людей, які користуються адаптованими автомобілями. Тепер медики визначатимуть потребу в адаптації, а фахівці сервісних центрів МВС — підбиратимуть необхідне обладнання. Про це відомо із постанови Кабінету міністрів № 668.

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В Україні спростили процедуру отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Відтепер для відкриття категорій BE, C1E та CE не потрібно мати щонайменше рік стажу водіння. Крім того, на період воєнного стану водіям із категорією B дозволили керувати вантажними автомобілями категорій C і C1.

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