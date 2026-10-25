Дощі накриють кілька областей України, якою буде погода 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У кількох областях пройдуть дощі, а на решті території істотних опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +16°, але в західних областях буде прохолодніше.

Дощі прогнозують у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Одещині. На заході країни опади будуть помірними. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються сильніші дощі. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях дощитиме незначно. На решті території України істотних опадів не передбачається. У південно-західних районах країни вночі та вранці місцями може бути туман. Водіям варто бути уважними на дорогах і зважати на погіршення видимості.

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. У західних областях він змінить напрямок на західний. Уночі температура повітря в більшості регіонів становитиме +6…+11°. На заході та сході країни буде трохи прохолодніше — від +3° до +8°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16°. Водночас у західних областях температура буде нижчою — від +7° до +12°.

Окрема погода очікується в Карпатах. Там прогнозують дощ, а подекуди й мокрий сніг. Удень місцями можливі значні опади. Температура повітря протягом доби триматиметься в межах +0…+5°.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та Київській області понеділок також буде хмарним, але часом з'являтимуться прояснення. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 5–10 метрів за секунду. У столиці вночі прогнозують +9…+11°, а вдень повітря прогріється до +14…+16°. На Київщині вночі буде +6…+11°, удень — від +11° до +16°.

Отже, понеділок принесе в Україну мінливу погоду: у частині регіонів знадобляться парасольки, а в Карпатах варто бути готовими до мокрого снігу. Водночас у більшості областей удень температура залишатиметься плюсовою й сягатиме +16°. Про погоду на понеділок повідомили в Українському гідрометцентрі.

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