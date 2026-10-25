Дожди охватят несколько областей Украины: какая погода ожидается 26 октября

В понедельник, 26 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. В нескольких областях пройдут дожди, а на остальной территории значительных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +16°, но в западных областях будет прохладнее.

Дожди прогнозируются в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях. На западе страны осадки будут умеренными. Днем в Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются более сильные дожди. В Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях дожди будут незначительными. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. В юго-западных районах страны ночью и утром местами может быть туман. Водителям следует быть внимательными на дорогах и учитывать ухудшение видимости.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. В западных областях он сменит направление на западный. Ночью температура воздуха в большинстве регионов составит +6…+11°. На западе и востоке страны будет немного прохладнее — от +3° до +8°. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16°. В то же время в западных областях температура будет ниже — от +7° до +12°.

Отдельная погода ожидается в Карпатах. Там прогнозируют дождь, а местами и мокрый снег. Днем местами возможны значительные осадки. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах +0…+5°.

Какая будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области понедельник также будет облачным, но временами будут появляться прояснения. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 5–10 метров в секунду. В столице ночью прогнозируют +9…+11°, а днём воздух прогреется до +14…+16°. В Киевской области ночью будет +6…+11°, днём — от +11° до +16°.

Итак, понедельник принесет в Украину переменчивую погоду: в некоторых регионах понадобятся зонтики, а в Карпатах стоит быть готовыми к мокрому снегу. В то же время в большинстве областей днем температура останется плюсовой и достигнет +16°. О погоде на понедельник сообщили в Украинском гидрометцентре.

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