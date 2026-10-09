В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за сильного ветра

Сегодня, 9 октября, в Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за прогнозируемых порывов ветра. Это сделают, чтобы предотвратить повреждение полотна флага и конструкции флагштока.

В ведомстве отметили, что после улучшения погодных условий и нормализации ветровой нагрузки флаг снова поднимут на полную высоту.

Главный флаг Украины установили в 2020 году в Печерском районе Киева на территории мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Адрес комплекса — улица Лаврская, 27.

Флагшток расположен на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров, а вес — 32 тонны. Размер флагского полотнища — 16 на 24 метра.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Напомним, 4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады Украины впервые подняли сине-желтый флаг. Это произошло всего через десять дней после провозглашения независимости Украины и после острых споров в парламенте. Сначала рядом с сине-желтым флагом оставался флаг УССР, но впоследствии его убрали.

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