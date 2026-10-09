У Києві тимчасово приспустять головний прапор України через сильний вітер

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У Києві сьогодні, 9 жовтня, тимчасово приспустять головний прапор України через прогнозовані пориви вітру. Це зроблять, щоб запобігти пошкодженню полотнища та конструкції флагштока.

У відомстві зазначили, що після покращення погодних умов і нормалізації вітрового навантаження прапор знову піднімуть на повну висоту.

Головний прапор України встановили у 2020 році в Печерському районі Києва на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Адреса комплексу — вулиця Лаврська, 27.

Флагшток розташований на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, а вага — 32 тонни. Розмір прапорного полотнища — 16 на 24 метри.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Нагадаємо, 4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України вперше підняли синьо-жовтий прапор. Це сталося лише через десять днів після проголошення незалежності України й після гострих суперечок у парламенті. Спочатку поруч із синьо-жовтим стягом залишався прапор УРСР, але згодом його прибрали.

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