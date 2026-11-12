Видео: в Киеве водолазы извлекли со дна Днепра обломки российского «шахида»

Водолазы группы пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования Аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли остатки российского БПЛА, упавшего в реку Днепр в Оболонском районе столицы после вражеских ударов 11 ноября.

Специалисты обследовали около 2000 кв. м дна водоема и подняли на поверхность все обнаруженные безопасные фрагменты дрона. Изъятые находки были транспортированы в специально отведенное безопасное место для дальнейшего уничтожения. Спасатели в очередной раз напоминают гражданам: в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно звонить по номеру 101.

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Источник: ГСЧС Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов лично вручил награду «Спасатель года» на благотворительной премии Golden Glove водолазам ГСЧС Артему Орлову, Денису Фролову и Михаилу Хижняку. Напомним, в январе 2026 года подразделение водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Черкасской области завершило работы по ликвидации последствий повреждения гидросооружения, обеспечивающего охлаждение агрегатов одной из ТЭЦ Киева. Работы проводились под водой в течение шести суток при температуре воздуха до –15 °C, что требовало от спасателей исключительной выносливости и профессионализма.

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