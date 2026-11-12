Комиссия Киевского городского совета оценила готовность Киева к зиме

Временная контрольная комиссия Киевсовета оценила готовность столицы к отопительному сезону. По словам председателя профильной комиссии Александра Бродского, собственная электрогенерация города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивали около 1,3 ГВт мощности, — полностью разрушена. В то же время зимнее потребление Киева составляет около 1,8 ГВт.

Проверка охватывает три направления: электроснабжение, водоснабжение и канализацию, а также отопление.

Электроэнергия. Город устанавливает газопоршневые когенерационные установки и привлекает частных инвесторов для развития распределенной генерации. В то же время замена электрощитовых и внутренних сетей в жилых домах происходит неравномерно. В некоторых районах работы могут не завершиться вовремя.

Водоснабжение. На насосных станциях устанавливают мощные дизельные генераторы. Завершить эти работы планируют к марту 2027 года. До этого времени во время длительных отключений электроэнергии возможны перебои с водой. На переходный период город будет использовать мобильные генераторы, а также планирует обеспечивать питание 154 бюветов.

Канализация. Система в целом готова к серьезным перебоям с электроснабжением. В то же время риски остаются для внутридомовых сетей во время сильных морозов и длительных отключений электроэнергии.

Отопление. Подачу тепла в Киеве начали 2 ноября. Запуск всей системы занимает 7–10 дней. Большинство домов уже получают тепло, однако по отдельным адресам возникают аварии из-за изношенных сетей. На Теремках отопление планируют включить до конца этой недели. Там также строят резервную перемычку на случай повреждения основного источника тепла.

Бродский заявил, что по итогам года комиссия оценит работу каждого исполнителя Комплексного плана устойчивости, на который Киевсовет выделил значительные средства.

Источник: Главком (комментарий Александра Бродского)

В случае полного отключения напряжения в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию убежищ. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

Напомним, из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро. Сообщается, что движение «зеленой» ветки полностью остановлено. Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.

Напомним, что утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

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