В Киеве на два дня частично ограничат движение по улице Вышгородской

14 и 15 ноября в Подольском районе столицы будут проводить ремонт асфальта на участке от улицы Белицкой до улицы Мостицкой.

Ограничения будут действовать в обоих направлениях. Работы будут проводиться поэтапно, а их график будет зависеть от погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать ремонт при планировании маршрутов.

Источник: КГГА.

В Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановили.

Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.

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