В Киеве на два дня частично ограничат движение по улице Вышгородской
14 и 15 ноября в Подольском районе столицы будут проводить ремонт асфальта на участке от улицы Белицкой до улицы Мостицкой.
Ограничения будут действовать в обоих направлениях. Работы будут проводиться поэтапно, а их график будет зависеть от погодных условий.
Водителям рекомендуется учитывать ремонт при планировании маршрутов.
Источник: КГГА.
В Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».
В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановили.
Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.