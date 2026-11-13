У Києві на два дні частково обмежать рух вулицею Вишгородською

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14 та 15 листопада в Подільському районі столиці ремонтуватимуть асфальт на ділянці від вулиці Білицької до вулиці Мостицької.

Обмеження діятимуть в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно, а їхній графік залежатиме від погодних умов.

Водіїв закликають враховувати ремонт під час планування маршрутів.

Джерело: КМДА.

У Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимутьрух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.

Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.

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