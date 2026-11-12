基辅市议会委员会评估了基辅的冬季准备情况

基辅市议会临时监督委员会对首都迎接供暖季的准备工作进行了评估。 据该委员会主席亚历山大·布罗德斯基称，该市自有的发电设施——第五热电厂和第六热电厂（总装机容量约1.3吉瓦）——已完全损毁。与此同时，基辅冬季的用电量约为1.8吉瓦。

此次检查涵盖三个方面：电力供应、供水与排水，以及供暖。

电力。该市正在安装燃气活塞式热电联产机组，并吸引私人投资者发展分布式发电。与此同时，住宅楼内配电箱和内部电网的更换工作进展不一。 部分地区的工程可能无法按时完工。

供水。各泵站正在安装大功率柴油发电机。计划于2027年3月前完成这些工作。在此之前，若发生长时间停电，供水可能会出现中断。 在过渡期间，该市将使用移动发电机，并计划为154处饮水处提供电力供应。

排水系统。该系统总体上已做好应对严重供电中断的准备。但当遭遇严寒和长时间停电时，楼内管网仍存在风险。

供暖。基辅已于11月2日开始供暖。整个系统的启动过程需7至10天。大多数住宅已恢复供暖，但部分地址因管网老化仍发生故障。 特雷姆基地区计划在本周末前开启供暖。该地区还正在建设备用连接管道，以防主要热源受损。

布罗德斯基表示，本年度结束后，委员会将对《综合韧性计划》中各执行方的表现进行评估，基辅市议会为此计划拨出了大量资金。

来源：Glavkom（亚历山大·布罗德斯基的评论）

若城市电网完全断电，基辅地铁各站将继续发挥避难所的功能。 生命保障系统将由备用电源供电，但在紧急情况下，列车和自动扶梯的运行可能会暂时停止。

需要提醒的是，由于基辅电网断电，11月2日地铁部分停运。据报道，“绿色”线路已完全停运。 11月2日上午接近10点时，“基辅地铁”公共事业公司宣布，基辅地铁“红线”列车运行已恢复。

需要指出的是，11月2日上午，由于电网断电，首都多条电车线路的运行曾暂时中断。受影响的包括博尔沙吉夫斯卡高速有轨电车线，以及基辅的多条大道和街道。

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