Komisja Rady Miasta Kijowa oceniła gotowość Kijowa na zimę

Tymczasowa komisja kontrolna Rady Miasta Kijowa oceniła przygotowania stolicy do sezonu grzewczego. Według przewodniczącego komisji ds. energetyki Aleksandra Brodskiego, własne źródła wytwarzania energii elektrycznej miasta — elektrociepłownie nr 5 i 6, które zapewniały moc około 1,3 GW — zostały całkowicie zniszczone. Jednocześnie zimowe zapotrzebowanie Kijowa wynosi około 1,8 GW.

Kontrola obejmuje trzy obszary: zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i kanalizację, a także ogrzewanie.

Energia elektryczna. Miasto instaluje gazoturbinowe instalacje kogeneracyjne i angażuje prywatnych inwestorów w rozwój generacji rozproszonej. Jednocześnie wymiana rozdzielnic i sieci wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przebiega nierównomiernie. W niektórych dzielnicach prace mogą nie zostać zakończone na czas.

Zaopatrzenie w wodę. W stacjach pomp instalowane są wydajne generatory dieslowskie. Zakończenie tych prac planowane jest na marzec 2027 roku. Do tego czasu podczas długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej możliwe są zakłócenia w dostawach wody. W okresie przejściowym miasto będzie korzystać z generatorów mobilnych, a także planuje zapewnić zasilanie 154 punktom poboru wody.

Kanalizacja. System jest ogólnie przygotowany na poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. Jednocześnie nadal istnieje ryzyko dla sieci wewnątrzbudynkowych podczas silnych mrozów i długotrwałych przerw w dostawach prądu.

Ogrzewanie. Dostarczanie ciepła w Kijowie rozpoczęło się 2 listopada. Uruchomienie całego systemu trwa 7–10 dni. Większość budynków już otrzymuje ciepło, jednak pod niektórymi adresami zdarzają się awarie spowodowane zużyciem sieci. W dzielnicy Teremki planuje się włączenie ogrzewania do końca tego tygodnia. Budowana jest tam również rezerwowa przelotka na wypadek uszkodzenia głównego źródła ciepła.

Brodski oświadczył, że po zakończeniu roku komisja oceni pracę każdego wykonawcy Kompleksowego planu stabilności, na który Rada Miasta Kijowa przeznaczyła znaczne środki.

Źródło: Glavkom (komentarz Aleksandra Brodskiego)

W przypadku całkowitej utraty napięcia w miejskiej sieci energetycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą działać z zasilania awaryjnego, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie 2 listopada częściowo wstrzymano ruch metra. Podano, że ruch na „zielonej” linii został całkowicie wstrzymany. Około godziny 10 rano 2 listopada przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” poinformowało o wznowieniu ruchu pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

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