Fundusz Majątku Państwowego sprzedał instytut badawczy w Akademickim Mieszce

Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy sprzedał na aukcji prywatyzacyjnej państwowy pakiet akcji stanowiący 94,4% kapitału zakładowego kijowskiego Instytutu Badawczego Urządzeń Elektromechanicznych za 333,7 mln hrywien.

„O ten aktyw rywalizowało podczas aukcji pięciu uczestników, co pozwoliło podnieść ostateczną cenę przedmiotu aukcji trzykrotnie w stosunku do ceny wywoławczej wynoszącej 109,1 mln hrywien” — informuje Fundusz Majątku Państwowego. Obiekt obejmuje ponad 46 tysięcy metrów kwadratowych nieruchomości oraz działkę o powierzchni 6,36 hektara przy ulicy Akademika Krymskiego w stolicy, a prawo własności przejdzie na zwycięzcę po całkowitej spłacie kwoty w ciągu 20 dni roboczych oraz zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

Źródło: Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy.

Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy dokonał zmian w kierownictwie „Indaru” — jedynej w kraju fabryki produkującej insulinę. Po zwolnieniu poprzedniego kierownictwa z przedsiębiorstwa, według słów prezesa Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Nataluchy, próbowano wynieść dokumentację, a z serwerów zniknęło 27 dysków twardych.

Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy wystawił na aukcję internetową 100% udziału państwa w kapitale zakładowym spółki „Hlukhivsky Quarry of Quartzites” LLC. Przedsiębiorstwo specjalizowało się w wydobyciu i wstępnym przetwarzaniu kwarcytów dla przemysłu metalurgicznego.

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