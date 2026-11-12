W Kijowie alarm powietrzny trwał siedem minut rano 12 listopada

O godz. 07:01 12 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów. Alarm w stolicy trwał siedem minut.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu. O godz. 07:08 ogłoszono odwołanie alarmu.

Wcześniej Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi, w stolicy rozległy się wybuchy.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, część regionu pozostaje bez prądu.

Rosyjski atak na obwód chmielnicki spowodował uszkodzenia zakładu, jest jedna osoba ranna.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Charkowskiej Administracji Obwodowej Oleg Sinegubow.

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