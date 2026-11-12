В Киеве воздушная тревога длилась семь минут утром 12 ноября

По состоянию на 07:01 12 ноября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе со стороны российских беспилотников. Тревога в столице длилась семь минут.

В столице был введен желтый уровень тревоги. В 07:08 прозвучал отбой.

До этого Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы.

Напомним, что Россия атаковала энергетический объект в Хмельницкой области, часть района осталась без света.

Российский удар по Хмельницкой области повредил предприятие, есть пострадавший.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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