Na Północnym Moście w Kijowie powstały ogromne korki: co jest tego przyczyną

Na Północnym Moście w Kijowie powstały znaczne korki, w których utknęły środki transportu publicznego i prywatne samochody jadące od strony Troieszyny. Przyczyną była chaotyczna organizacja ruchu drogowego.

Pomimo zakazu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kierunku mostu nadal poruszają się tysiące prywatnych samochodów, co dodatkowo komplikuje sytuację na drodze.

„Dziesiątki autobusów z tysiącami pasażerów z Troieszczyny stoją w całkowitym korku. Podróż autobusami zajmuje do 1 godziny zamiast 10 minut” – zauważył Greczko.

Podkreślił, że pomimo zakazu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kierunku mostu nadal jadą tysiące prywatnych samochodów.

Według niego część kierowców ma nadzieję, że policja patrolowa ich przepuści. Niektórzy z nich okazują różne legitymacje, w szczególności prokuratury, Państwowej Służby Ratowniczej, policji oraz „Ukrzaliznyci”. Inni próbują kłócić się z funkcjonariuszami, pytając, dlaczego nie przepuszczają ich, skoro dzień wcześniej ruch był dozwolony.

Zwrócił uwagę na niekonsekwentną organizację ruchu na moście. Z jego obserwacji wynika, że policja raz otwiera jeden pas dla wszystkich pojazdów, a raz pozostawia go wyłącznie dla autobusów i zawraca samochody prywatne. Taka sytuacja, jak twierdzi, zmienia się mniej więcej co 10 minut.

„Tak nie powinno być! Dlaczego ignoruje się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Iwana Wyhivskiego? Jeszcze w niedzielę jasno stwierdził, że ruch odbywa się jednym pasem i wyłącznie dla transportu publicznego” – zaznaczył.

Jednocześnie, według danych aplikacji dla kierowców Waze, znaczne korki utworzyły się między innymi na:

alei Romana Szuchewicza;

ulicy Piotra Wershyhory;

ulicy Mykoły Kibalczycza;

alei Woskresenskiej;

alei Aliszera Nawoi;

ulicy Księcia Romana Mstysławowicza;

alei Browarskiej;

drogi Nadbrzeżno-Rybnej;

ulicy Nabierżno-Kreszcatyckiej;

ulicy Piotra Sahaidacznego;

Szose Nadbrzeżnej.

Informację tę podał na Facebooku współzałożyciel organizacji społecznej „Pasażerowie Kijowa” oraz analityk transportowy Oleksandr Hrechko .



W Kijowie już drugi dzień trwa kolaps komunikacyjny: na Moście Północnym ogromny korek, pasażerowie idą pieszo.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować ruch drogowy.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godz. 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

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