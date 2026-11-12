На Северном мосту в Киеве образовались огромные пробки: в чём причина

На Северном мосту в Киеве образовались значительные пробки, в которых застряли общественный транспорт и частные автомобили, движущиеся со стороны Троещины. Причиной стала хаотичная организация дорожного движения.

Несмотря на запрет Министерства внутренних дел, в направлении моста продолжают двигаться тысячи частных автомобилей, что дополнительно осложняет ситуацию на дороге.

«Десятки автобусов с тысячами пассажиров из Троещины стоят в тупиковой пробке. Автобусы тратят на проезд до 1 часа вместо 10 минут», — отметил Гречко.

Он подчеркнул, что, несмотря на запрет МВД, в направлении моста продолжают ехать тысячи частных автомобилей.

По его словам, часть водителей надеется, что патрульная полиция их пропустит. Некоторые из них предъявляют различные удостоверения, в частности прокуратуры, ГСЧС, полиции и «Укрзализныци». Другие пытаются спорить с правоохранителями, спрашивая, почему их не пропускают, хотя накануне движение было разрешено.

Он обратил внимание на непоследовательную организацию движения на мосту. По его наблюдениям, полиция то открывает одну полосу для всех транспортных средств, то оставляет её исключительно для автобусов и разворачивает частные автомобили. Такая ситуация, по его словам, меняется примерно каждые 10 минут.

«Так не должно быть! Почему игнорируется распоряжение министра МВД Ивана Выгивского? Еще в воскресенье он четко заявил, что движение будет осуществляться по одной полосе и только для общественного транспорта», — отметил он.

В то же время, по данным приложения для водителей Waze, значительные пробки образовались, в частности, на:

проспекте Романа Шухевича;

улице Петра Вершигоры;

улице Николая Кибальчича;

Воскресенском проспекте;

проспекте Алишера Навои;

улице Князя Романа Мстиславовича;

Броварском проспекте;

Набережно-Рыбальской дороге;

улице Набережно-Крещатицкой;

улице Петра Сагайдачного;

Набережном шоссе.

Об этом сообщил соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» и транспортный аналитик Александр Гречко в Facebook.



В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс: на Северном мосту огромная пробка, пассажиры идут пешком.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

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