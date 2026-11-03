У Софійському соборі уперше за пів століття почали реставрацію куполів

0:00 / 0:00

На південно-східному куполі Софійського собору в Києві розпочалися масштабні протиаварійні та реставраційні роботи. Востаннє елементи цієї частини пам’ятки оновлювали ще в 1970-х роках.

Наразі будівельники вже звели захисний шатер для роботи в негоду, а основний етап робіт на цьому куполі планують завершити до настання зими.

Фінансування проєкту здійснює Міністерство культури України через спеціальний фонд програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення». Обсяг виділених коштів на 2026 рік становить 15 млн гривень (понад $328 тис.). Повний комплекс реставраційних робіт покрівлі, конструктивних систем та позолоти всіх куполів планується завершити до кінця 2028 року.

Генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська підкреслила стратегічне значення збереження ідентичності та культурного надбання під час війни. Вона зазначила, що аналогічні роботи вже успішно провели на північно-східному куполі, де фахівці укріпили конструкції, обробили дерев'яні деталі захисними засобами та відновили мідне покриття з декоративним оздобленням.

Джерело: генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.

4 вересня внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено Національний заповідник «Софія Київська». За словами генеральної директорки Нелі Куковальської, у будівлі вибило вікна та зруйнувало скляний тамбур.

24 серпня, у 35-ту річницю Незалежності України, у Софійському соборі відбулася спільна молитва представників різних конфесій та релігійних спільнот. Учасники заходу молилися за мир, завершення війни та майбутнє України.

Читай нас у