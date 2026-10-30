Кличко назвал дату начала отопительного сезона в жилых домах Киева

В Киеве с 2 ноября начнут подавать тепло в жилые дома. На данный момент к системе отопления подключили почти половину учреждений социальной сферы столицы. Следующим этапом станет подача тепла в жилой фонд города.



«Мы — первыми в Украине — начали отопительный сезон 16 октября. Сначала — для учреждений социальной сферы. По заявкам руководителей к отоплению уже подключено почти 50% социальных учреждений. В частности, 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ», — отметил глава города.

В то же время с понедельника, 2 ноября, начнут подавать тепло в жилые дома.

«На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей составляет около 3 000 км), требуется до недели. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столицы было принято за несколько дней до резкого понижения температуры», — пояснил Кличко.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.



В Украине с 28 октября начинают запускать отопление в жилых домах.

Напомним, каждый пятый дом в Киеве не готов к отключению отопления.

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