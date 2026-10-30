Южный мост в Киеве откроют для движения в обоих направлениях

В Киеве постепенно восстанавливают движение по Южному мосту. В настоящее время по нему уже могут проезжать автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.

С 17:00 30 октября откроют движение ещё по одной полосе в обратном направлении — с правого на левый берег.

Такое решение было принято после технического обследования моста и экспертных заключений Национального института развития инфраструктуры.

В то же время специалисты продолжают работать над ремонтом поврежденных конструкций, в частности тех, которые обеспечивают работу метро.

Для улучшения транспортного сообщения в городе также увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах и запустили новые маршруты №3М и №48.

Источник: Виталий Кличко

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

Читай нас в