Южный мост в Киеве откроют для движения в обоих направлениях
В Киеве постепенно восстанавливают движение по Южному мосту. В настоящее время по нему уже могут проезжать автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.
С 17:00 30 октября откроют движение ещё по одной полосе в обратном направлении — с правого на левый берег.
Такое решение было принято после технического обследования моста и экспертных заключений Национального института развития инфраструктуры.
В то же время специалисты продолжают работать над ремонтом поврежденных конструкций, в частности тех, которые обеспечивают работу метро.
Для улучшения транспортного сообщения в городе также увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах и запустили новые маршруты №3М и №48.
Источник: Виталий Кличко
С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.
После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.
Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.