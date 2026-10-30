В Киеве частично возобновляют движение по Южному мосту

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд будет разрешен только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

На первом этапе движение откроют по одной полосе для автомобилей массой до 10 тонн, в том числе легковых.

Соответствующее решение было принято по результатам технического обследования сооружения и на основании заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В то же время движение в направлении с правого берега на левый пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы.

«В направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — отметили в КГГА.

Параллельно специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста.

В частности, речь идет об элементах сооружения, обеспечивающих работу метрополитена.

В КГГА призвали водителей учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов и следить за сообщениями о дальнейших изменениях в организации движения.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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