基辅南桥交通部分恢复

从10月30日起，基辅将逐步恢复车辆经南桥从左岸通往右岸的通行。起初仅开放一条车道，且仅限重量不超过10吨的车辆通行。

在第一阶段，将开放一条车道供重量不超过10吨的车辆通行，其中包括乘用车。

该决定是根据对该桥梁的技术勘察结果，并参考国家基础设施发展研究所的专家评估结论后作出的。

与此同时，从右岸前往左岸的方向目前仍处于封闭状态。该路段的技术施工工作仍在进行中。

“从右岸前往左岸的方向目前仍处于封闭状态。该路段的技术施工仍在进行中。关于恢复通行的具体安排，我们将另行通知，”基辅市国家行政管理局表示。

与此同时，相关市政企业的专家正与科研人员共同研究修复南桥受损结构的技术方案。

具体而言，涉及的是保障地铁运行的桥梁构件。

基辅市国家行政管理局呼吁驾驶员在规划路线时注意现行交通限制，并关注有关交通组织后续调整的通知。

基辅市国家行政管理局发布了这一消息。

10月30日夜间，俄罗斯对基辅发动袭击，造成一人死亡。首都第聂伯罗区因弹片坠落，一栋单层建筑部分倒塌并引发火灾。

10月30日星期五上午，基辅奥博隆区坠落了敌方无人机的残骸。

侵略国俄罗斯再次向乌克兰基辅发射弹道导弹。达尔尼茨基区的一处仓库被击中，引发火灾。 此前，首都各区共传出略多于六次爆炸声。

在基辅第聂伯区，火箭弹袭击后，某住宅小区院内有火箭弹残骸起火。在另一处地址，爆炸冲击波将一栋住宅楼的窗户震碎。

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