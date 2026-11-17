Rząd rosyjski rozpoczął poszukiwania alternatywnych tras dostaw towarów do tymczasowo okupowanego Krymu po kolejnym uszkodzeniu mostu w Kerczu. Wicepremier Federacji Rosyjskiej Marat Chusnullin przewodniczył posiedzeniu komisji rządowej, podczas którego omówiono skutki uderzeń w most, oszacowano straty oraz przygotowania do jego odbudowy.

Według rosyjskiego urzędnika uczestnicy spotkania określili niezbędne działania w celu oszacowania zniszczeń i rozpoczęcia prac budowlanych.

„Określono niezbędne działania w celu oszacowania strat i rozpoczęcia prac budowlanych związanych z odbudową mostu. Omówiono również kwestię dostaw towarów na Półwysep Krymski alternatywnymi trasami” – oświadczył Chusnullin.

Jednocześnie wicepremier RF nie poinformował, jakie konkretnie trasy alternatywne rozważają władze rosyjskie, ile środków planują przeznaczyć na naprawę przeprawy oraz kiedy ruch może zostać wznowiony.

W nocy z 16 na 17 listopada most w Kerczu ponownie stał się celem ataku Sił Obronnych Ukrainy. Po uderzeniach władze rosyjskie wstrzymały ruch samochodowy i kolejowy przez most.

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o całkowitym zniszczeniu jednego z metalowych łuków oraz przejazdu samochodowego pod nim. Według informacji ukraińskiego resortu również część kolejowa mostu doznała poważnych uszkodzeń.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że operacja trwała około miesiąca i składała się z siedmiu etapów. W końcowej fazie operacji żołnierze sił specjalnych „Alfa” zastosowali rakiety-drony „Palyanica”, po czym przęsło samochodowe mostu zawaliło się do wody.

Wcześniej rosyjska administracja okupacyjna Krymu zapewniała, że uszkodzenie mostu rzekomo nie wpłynęło na dostawy żywności, paliwa i innych towarów na półwysep.

Według przedstawicieli władz okupacyjnych w ostatnim czasie z przeprawy korzystali głównie właściciele prywatnych samochodów i autobusów.

Jednak obecnie rosyjski rząd oddzielnie omawia organizację alternatywnych przewozów towarowych na okupowany Krym oraz przygotowania do odbudowy uszkodzonego mostu kerczeńskiego.

Poinformował o tym wicepremier Federacji Rosyjskiej Marat Chusnullin.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor komunikatu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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