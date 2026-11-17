在克里米亚大桥再次受损后，俄罗斯政府开始寻找向暂时被占领的克里米亚运送货物的替代路线。 俄罗斯副总理马拉特·胡斯努林主持了政府委员会会议，会上讨论了针对该桥梁的袭击造成的后果、损失评估以及修复准备工作。

据这位俄罗斯官员称，与会者确定了评估损坏情况并启动施工所需的措施。

“我们确定了评估损失并启动桥梁修复施工所需的措施。此外，还讨论了通过替代路线向克里米亚半岛运输货物的问题，”胡斯努林表示。

不过，这位俄罗斯副总理并未透露俄方正在考虑哪些具体替代路线，计划投入多少资金用于桥梁修复，以及何时能够恢复通行。

11月17日凌晨，刻赤大桥再次遭到乌克兰国防军的袭击。袭击发生后，俄方当局暂停了该桥的公路和铁路通行。

乌克兰国防部通报称，其中一座金属拱桥及其下方的公路桥段已被彻底摧毁。据乌克兰国防部消息，大桥的铁路部分也遭受了严重破坏。

乌克兰安全局表示，此次行动持续了约一个月，共分为七个阶段。在最后阶段，“阿尔法”特种部队使用了“帕利亚尼察”无人机导弹，随后大桥的公路桥段坍塌入水。

此前，克里米亚俄罗斯占领当局曾坚称，大桥受损据称并未影响向该半岛供应食品、燃料及其他物资。

据占领当局代表称，近期该通道主要由私家车车主和公交车使用。

然而，俄罗斯政府目前正在单独商讨组织通往被占领克里米亚的替代货运方案，并为修复受损的刻赤大桥做准备。

俄罗斯联邦副总理马拉特·胡斯努林通报了这一情况。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构坍塌，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据报道称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未询问此次袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

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