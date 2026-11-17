Российское правительство приступило к поиску альтернативных путей доставки грузов во временно оккупированный Крым после очередного повреждения Керченского моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии, в ходе которого обсудили последствия ударов по переправе, оценку ущерба и подготовку к ее восстановлению.

По словам российского чиновника, участники совещания определили необходимые меры для оценки повреждений и начала строительных работ.

«Определили необходимые меры для оценки ущерба и начала строительных работ по восстановлению моста. Также обсудили вопрос доставки грузов на Крымский полуостров по альтернативным маршрутам», — заявил Хуснуллин.

В то же время вице-премьер РФ не сообщил, какие именно альтернативные маршруты рассматривают российские власти, сколько средств планируют потратить на ремонт переправы и когда может быть возобновлено движение.

В ночь на 17 ноября Керченский мост подвергся повторной атаке Сил обороны Украины. После ударов российские власти приостановили автомобильное и железнодорожное сообщение через переправу.

Министерство обороны Украины сообщило о полном разрушении одной из металлических арок и автомобильного пролета под ней. По информации украинского ведомства, железнодорожная часть моста также получила критические повреждения.

Служба безопасности Украины заявила, что операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. На завершающей стадии спецназовцы «Альфы» применили ракеты-дроны «Паляница», после чего автомобильный пролет моста обрушился в воду.

Ранее российская оккупационная администрация Крыма уверяла, что повреждение моста якобы не повлияло на поставки продовольствия, топлива и других товаров на полуостров.

По утверждению представителей оккупационных властей, в последнее время переправой преимущественно пользовались владельцы частных автомобилей и автобусы.

Однако теперь российское правительство отдельно обсуждает организацию альтернативных грузовых перевозок в оккупированный Крым и подготовку к восстановлению поврежденного Керченского моста.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керч-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

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