18 listopada w Czernihowie uczczona zostanie pamięć trzech mężczyzn, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku 16 listopada 2026 roku. Zmarli mieli 41, 41 i 42 lata.

Na znak żałoby na budynkach organów władzy, samorządu lokalnego, przedsiębiorstw i instytucji zostanie opuszczona flaga państwowa Ukrainy z czarną wstęgą.

Ponadto 18 listopada w mieście wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące organizacji imprez rozrywkowych i koncertów. W sklepach, restauracjach, na targowiskach oraz w transporcie publicznym zabronione będzie odtwarzanie muzyki rozrywkowej.

Źródło: Rada Miasta Czernihowa.