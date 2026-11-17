18 listopada w Czernihowie ogłoszono dzień żałoby po ofiarach rosyjskiego ataku
18 listopada w Czernihowie uczczona zostanie pamięć trzech mężczyzn, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku 16 listopada 2026 roku. Zmarli mieli 41, 41 i 42 lata.
Na znak żałoby na budynkach organów władzy, samorządu lokalnego, przedsiębiorstw i instytucji zostanie opuszczona flaga państwowa Ukrainy z czarną wstęgą.
Ponadto 18 listopada w mieście wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące organizacji imprez rozrywkowych i koncertów. W sklepach, restauracjach, na targowiskach oraz w transporcie publicznym zabronione będzie odtwarzanie muzyki rozrywkowej.
Źródło: Rada Miasta Czernihowa.
W ciągu doby 17 listopada rosyjskie wojska ostrzeliwały przedsiębiorstwo, obiekt energetyczny oraz infrastrukturę cywilną w obwodzie czernihowskim. W wyniku ostrzałów zginęły trzy osoby, a dwie kolejne odniosły obrażenia.
Caus dodał, że w nocy wróg przeprowadził atak rakietą „Gerbera” na wieś w gminie Koryukivka. Uszkodzono dom, a w budynku gospodarczym wybuchł pożar.
14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w mieście Mena w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku zginęło dwóch mężczyzn, a jeszcze jeden ranny przebywa w szpitalu.