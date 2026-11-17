乌克兰安全局公布了非法建造的刻赤大桥遭袭的独家画面，画面记录了乌克兰“帕利亚尼察”无人机导弹的一系列命中。 由于金属拱桥锚固处发生剧烈爆炸，该桥梁的公路部分结构坍塌入水。

据特勤局消息，此次特战行动的筹备和执行历时约一个月，共分为七个阶段。 起初，乌克兰部队系统性地摧毁了敌方的防空设施、雷达和电子战系统，随后转而对桥梁主体实施直接打击。

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在最后阶段，安全局“阿尔法”特种部队的战士与乌克兰国防军其他部队协同作战，使用了“帕利亚尼察”无人机导弹，彻底摧毁了一座金属拱桥及其下方的汽车桥段。 此外，还确认了大桥铁路段受损。

乌克兰安全局强调，这是该机构针对克里米亚大桥开展的第四次成功特种行动，而俄罗斯的防空系统以及围绕该渡口构筑的防御阵地均未能阻止该目标遭到打击。

来源：乌克兰安全局。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月17日表示，对克里米亚大桥的打击是在 行动的第七阶段 实施的，该行动的准备工作持续了数周。

无人机系统部队指挥官罗伯特·

布罗夫迪（代号马亚尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

由于克里米亚大桥结构在11月17日夜间被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

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