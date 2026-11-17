Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры поражения незаконно построенного Керченского моста, на которых запечатлена серия попаданий украинских ракет-дронов «Паляница». В результате мощных взрывов у креплений металлических арок конструкции автомобильной части переправы обрушились в воду.

По информации спецслужбы, подготовка и проведение этой спецоперации длились около месяца и состояли из семи этапов. Сначала украинские силы систематически уничтожали вражеские средства противовоздушной обороны, радары и системы РЭБ, после чего перешли к непосредственным ударам по самому сооружению.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/video-2026-11-17-15-50-16.mp4

На заключительном этапе бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны Украины применили ракеты-дроны «Паляница», окончательно разрушив одну из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также зафиксированы повреждения железнодорожной части моста.

В СБУ подчеркнули, что это уже четвертая успешная спецоперация ведомства против Крымского моста, а российская система противовоздушной обороны и сооруженные вокруг переправы защитные рубежи не смогли помешать поражению объекта.

Источник: Служба безопасности Украины.

резидент Владимир Зеленский сообщил 17 ноября, что удар по Крымскому мосту был нанесен на седьмом этапе операции , подготовка к которой длилась несколько недель.



Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

Читай нас в