11月13日早晨，俄罗斯军队用攻击型无人机袭击了敖德萨。无人机正中道路中央。此次袭击造成两人死亡，另有五人受伤。

起初有消息称，该市另一区域的一栋私人住宅遭到破坏，并有一人遇难。

“一栋私人住宅受损，该市另一区域有一人遇难，”谢尔盖·利萨克表示。

随后，相关信息得到更新：俄罗斯袭击造成的死亡人数已增至两人。

据谢尔盖·利萨克称，此次炮击造成5人受伤，其中两人伤势严重。

“由于敌军对敖德萨的袭击，共有五人受伤。其中两人伤势危重。所有伤者均已获得必要的医疗救助，”利萨克表示。

现场视频显示，一架无人机在道路正中央爆炸。一名当时在车内的年轻女子因爆炸身亡。

爆炸产生的冲击波和碎片损坏了路边的树木及停靠在附近的车辆。

敖德萨市军事行政长官谢尔盖·利萨克通报了此次敌方袭击。

俄军袭击了切尔卡瑟州，导致天然气基础设施受损。部分居民暂时无法获得天然气供应。

11月12日清晨至13日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的25个居民点发动了50多次袭击。炮击导致两人死亡，另有1人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏梅州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。据苏梅州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫称，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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