Російський дрон вдарив посеред дороги в Одесі: двоє загиблих, п'ятеро поранених

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Уранці 13 листопада російські війська атакували Одесу ударним безпілотником. Дрон влучив просто посеред дороги. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Спочатку стало відомо про пошкодження приватного житлового будинку та загибель однієї людини в іншому районі міста.

«Пошкоджено приватний житловий будинок, в іншому районі міста загинула одна людина», — повідомив Сергій Лисак.

Згодом інформацію уточнили: кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох.

За словами Сергія Лисака, внаслідок обстрілу поранення дістали п'ятеро людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

«Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Усім надають необхідну медичну допомогу», — повідомив Лисак.

На відео з місця події видно, що безпілотник вибухнув безпосередньо посеред дороги. Унаслідок удару загинула дівчина, яка перебувала в автомобілі.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили дерева й припарковані поруч автомобілі.

Про ворожий удар повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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