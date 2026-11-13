Российский дрон нанес удар посреди дороги в Одессе: двое погибших, пятеро раненых

Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу ударным беспилотником. Дрон попал прямо посреди дороги. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

Сначала стало известно о повреждении частного жилого дома и гибели одного человека в другом районе города.

«Поврежден частный жилой дом, в другом районе города погиб один человек», — сообщил Сергей Лысак.

Впоследствии информацию уточнили: число погибших в результате российской атаки возросло до двух.

По словам Сергея Лысака, в результате обстрела ранения получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«В результате вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Лысак.

На видео с места происшествия видно, что беспилотник взорвался прямо посреди дороги. В результате удара погибла девушка, находившаяся в автомобиле.

Взрывная волна и осколки повредили деревья и припаркованные рядом автомобили.

О вражеском ударе сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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