Российский дрон нанес удар посреди дороги в Одессе: двое погибших, пятеро раненых
Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу ударным беспилотником. Дрон попал прямо посреди дороги. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.
Сначала стало известно о повреждении частного жилого дома и гибели одного человека в другом районе города.
«Поврежден частный жилой дом, в другом районе города погиб один человек», — сообщил Сергей Лысак.
Впоследствии информацию уточнили: число погибших в результате российской атаки возросло до двух.
По словам Сергея Лысака, в результате обстрела ранения получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
«В результате вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Лысак.
На видео с места происшествия видно, что беспилотник взорвался прямо посреди дороги. В результате удара погибла девушка, находившаяся в автомобиле.
Взрывная волна и осколки повредили деревья и припаркованные рядом автомобили.
О вражеском ударе сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
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