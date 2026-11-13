Rosja poinformowała o jednym z największych ataków dronów; są ofiary śmiertelne

W nocy z 12 na 13 listopada nad regionami Rosji i tymczasowo okupowanym Krymem rzekomo zestrzelono 1198 ukraińskich dronów. Dane te podało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony od początku wojny na pełną skalę większą liczbę dronów w ciągu jednej nocy zestrzelono jedynie 29 października — wówczas strona rosyjska podała liczbę 1214 dronów.

Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andrij Bocharow poinformował o czterech ofiarach śmiertelnych i dwóch rannych. Według niego poszkodowani i zabici byli „pracownikami południowej strefy przemysłowej Wołgogradu”.

Jednocześnie, według informacji z kanałów monitorujących na Telegramie, celem ataku mogła być rafineria ropy naftowej w Wołgogradzie.

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin oświadczył, że w kierunku regionu stołecznego leciało 467 dronów.

„Większość z nich została zniszczona przez system obrony powietrznej Ministerstwa Obrony na odległych obszarach, a 144 drony zneutralizowano podczas zbliżania się do Moskwy” – powiedział.

Informację tę podała służba prasowa rosyjskiego resortu obrony.

W nocy z 12 na 13 listopada obwód rostowski w Rosji stał się celem masowanego ataku dronów. Według informacji przekazanych przez lokalne władze w Rostowie nad Donem ranny został mężczyzna, uszkodzono budynki mieszkalne, a w obiekcie produkcyjnym wybuchł pożar.

Wcześniej w Wołgogradzie wybuchł rozległy pożar na rafinerii Lukoil.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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