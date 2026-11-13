俄罗斯称遭遇了迄今为止规模最大的无人机袭击之一，造成人员死亡

11月13日凌晨，据称在俄罗斯各地区及被暂时占领的克里米亚上空击落了1198架乌克兰无人机。俄罗斯国防部公布了这一数据。

据俄罗斯国防部称，自全面战争爆发以来，仅在10月29日当晚击落的无人机数量超过这一数字——当时俄方宣称击落了1214架无人机。

伏尔加格勒州州长安德烈·博恰罗夫通报称有4人遇难、2人受伤。据他介绍，伤亡人员均为“伏尔加格勒南部工业区的员工”。

与此同时，据Telegram监测频道消息，伏尔加格勒炼油厂可能遭到了袭击。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，有467架无人机正朝首都地区飞来。

“其中大部分已在远距离被国防部防空系统击落，另有144架无人机在飞抵莫斯科途中被摧毁，”他说道。

俄罗斯国防部新闻处报道了这一消息。

11月13日凌晨，俄罗斯罗斯托夫州遭遇了无人机的大规模袭击。据当地政府通报，在顿河畔罗斯托夫，一名男子受伤，多栋住宅受损，一处生产车间起火。

此前，伏尔加格勒的卢克石油炼油厂曾发生大规模火灾。

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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