Россия заявила об одной из самых масштабных атак дронов, есть погибшие

В ночь на 13 ноября над регионами России и временно оккупированным Крымом якобы было сбито 1198 украинских беспилотников. Такие данные обнародовало Министерство обороны РФ.

По утверждению Минобороны России, с начала полномасштабной войны большее количество беспилотников за одну ночь сбивали только 29 октября — тогда российская сторона заявляла о 1214 дронах.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о четырёх погибших и двух раненых. По его словам, пострадавшие и погибшие были «сотрудниками южной промышленной зоны Волгограда».

В то же время, по информации мониторинговых Telegram-каналов, под удар мог попасть Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона двигались 467 беспилотников.

«Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах, 144 беспилотника нейтрализованы при подлете к Москве», — заявил он.

Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В ночь на 13 ноября Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. По сообщению местных властей, в Ростове-на-Дону ранен мужчина, повреждены жилые дома и загорелось производственное помещение.

Ранее в Волгограде вспыхнул масштабный пожар на НПЗ Лукойла.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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